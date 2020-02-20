3 إصابات جديدة بكورونا بإيران.. وإجراءات وقائية بالعراق

2020/02/20 | 14:36

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، أن التحاليل أثبتت إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا المستجد.وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جاهانبور على "تويتر": "شخصان أظهرت التحاليل إصابتهما في قم وشخص في

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