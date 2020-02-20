كورونا..العراق يعلق الطيران وتأشيرات السياحة للإيرانيين

2020/02/20 | 20:46

اخبار السعودية )- قررت وزارة الداخلية العراقية تعليق منح التأشيرة السياحية للإيرانيين مباشرة، في إجراء احترازي ضد فيروس كورونا.وقالت وكالة الأنباء العراقية إن وزارة الصحة تخاطب رئيس الوزراء العراقي لمنع السفر إلى إيران

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