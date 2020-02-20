كورونا.. العراق يعلق الطيران وتأشيرات السياحة للإيرانيين

2020/02/21 | 06:32

اخبار السعودية )- منعت السلطات العراقية دخول الإيرانيين عبر منافذها الحدودية لمدة 3 أيام بسبب فيروس كورونا.قررت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق الخميس، تعليق منح التأشيرة السياحية للإيرانيين مباشرة، في إجراء

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