2020/02/21 | 10:07

اخبار السعودية )- بعد مرور أكثر من 40 يوماً على مقتل أبو مهدي المهندس، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء الخميس، تعيين أبو فدك في منصب رئيس الهيئة خلفاً للمهندس الذي قتل في الثالث من يناير الماضي بضربة أميركية في حرم مطار

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