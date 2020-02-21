حكومة علاوي تنتظر مصيرها.. وكتلة الصدر: ستنال الثقة

2020/02/21 | 13:12

اخبار السعودية )- في وقت تنتظر فيه حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف منحها الثقة من قبل البرلمان، رجح عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري، غايب العميري، تمرير كابينة حكومة علاوي في جلسة مجلس

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