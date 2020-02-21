ملثمو الخطف في العراق.. ترهيب الناشطين مستمر

2020/02/21 | 14:45

اخبار السعودية )- منذ انطلاق التظاهرات في العراق مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجاً على الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب والمحاصصة والفساد، شهدت محطات دامية، وجولات من الترهيب والخطف والاغتيالات طالت ناشطي ساحات الاعتصام تلك

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