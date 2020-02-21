توافد المتظاهرين إلى بغداد.. واشتباكات في الخلاني

2020/02/21 | 16:49

اخبار السعودية )- أفادت مصادر العربية/الحدث الجمعة بتوافد الآلاف إلى ساحة التحرير وسط وسط بغداد.وشهد نفق التحرير مشاركة أعداد كبيرة من المتظاهرين المساندين للمعتصمين وسط العاصمة العراقية.إلى ذلك، تجددت الاشتباكات بين

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