2020/02/21 | 20:25

اخبار السعودية )- دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، لدخول البلاد مرحلة الإنذار الصحي "ج" بسبب تفشي فيروس كورونا.كانت السلطات العراقية قد منعت دخول الإيرانيين عبر منافذها الحدودية لمدة 3 أيام بسبب فيروس

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