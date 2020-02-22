حكومة العراق معلقة.. تضارب بين رئيس البرلمان ونائبه

2020/02/22 | 07:16

اخبار السعودية )- يبدو أن مصير الحكومة العراقية التي شكلها الرئيس المكلف محمد علاوي، غير واضح بعد، بل يزداد غموضاً في ظل التضارب الحاصل بين رئيس مجلس النواب ونائبه حول موعد الجلسة النيابية في هذا الشأن.إذ لم تمر ساعات

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