أميركا تحصن قواعدها.. طائرات شحن عسكرية إلى عين الأسد

2020/02/22 | 09:20

اخبار السعودية )- بعدما أبلغت واشنطن بغداد رسميا قبل أيام أنها ستحرك بطاريات باتريوت لتأمين مصالحها وقواعدها وجنودها لديه، أفاد مصدر أمني لـ"العربية" و"الحدث"، السبت، بوصول طائرات شحن عسكرية أميركية إلى قاعدة عين الأسد

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