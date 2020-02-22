العراق.. الصدر يلوّح بالشارع إذا لم يقر تشكيل الحكومة

2020/02/22 | 15:32

اخبار السعودية )- هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، بتظاهرة مليونية واعتصامات في محيط المنطقة الخضراء، إذ لم تقر التشكيلة الحكومية في جلسة برلمانية الاثنين المقبل.وقال في بيان نشر على حسابه على تويتر: "إذا لم

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