قبلة سليماني على رأس أبو فدك.. وحزب الله العراق يبارك

2020/02/22 | 17:05

اخبار السعودية )- يبدو أن قرار هيئة الحشد الشعبي في العراق تعيين عبد العزيز المحمداوي، الملقب بـ "أبو فدك" و"الخال" خلفاً لرئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، الذي قتل بغارة أميركية في الثالث من يناير في حرم مطار بغداد مع

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