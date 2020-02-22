2020/02/22 | 17:36

اخبار السعودية )- واصل عدد من المحتجين العراقيين اعتصامهم في عدد من الساحات متمسكين برفضهم لمحمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة العراقية.ودعا المحتجون إلى مليونية الثلاثاء المقبل وهتفوا "وعد للتحرير هذا يوم 25 مليونية..

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