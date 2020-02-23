2020/02/23 | 07:31

اخبار السعودية )- دخلت كاميرا "العربية" و"الحدث" معبر حاج عمران العراقي الحدودي مع إيران، فيما أعلن إقليم كردستان إغلاق 10 معابر حدودية مع إيران وسط توقف تام للتبادل التجاري ما بين الجانبين، على خلفية زيادة حالات

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