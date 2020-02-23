2020/02/23 | 14:11

اخبار السعودية )- أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن صدور أوامر قبض بحق 86 مسؤولاً رفيعاً بينهم وزراء ونواب بتهم تتعلق بالفساد خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.وأوضحت الهيئة في بيان ، أنه "خلال الشهر الماضي صدر (90)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تأمر بالقبض على 86 مسؤولاً عراقياً بارزاً بتهم فساد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تأمر بالقبض على 86 مسؤولاً عراقياً بارزاً بتهم فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).