العراق.. الحلبوسي يدعو لعقد اجتماع للبرلمان لبحث تشكيل الحكومة

2020/02/23 | 14:42

اخبار السعودية )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئاسة مجلس النواب إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين الساعة 11 صباحاً، استناداً إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية

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