مقتل متظاهر وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار للأمن ببغداد

2020/02/23 | 23:58

اخبار السعودية )- قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصاً وأصابت 12 آخرين، الأحد، عندما فتحت النار على محتجين في بغداد.سياسيا أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي

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