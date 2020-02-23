2020/02/24 | 07:10

اخبار السعودية )- قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصين وأصابت 11 عندما فتحت النار على محتجين في بغداد.وكان آلاف المتظاهرين خرجوا إلى ساحة التحرير والنفق المجاور وسط هتافات ضد الطبقة الحاكمة والأحزاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. قتيلان بإطلاق نار على متظاهرين في بغداد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. قتيلان بإطلاق نار على متظاهرين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).