بومبيو يدعو لوقف العنف في العراق وتلبية مطالب المتظاهرين

2020/02/24 | 07:41

اخبار السعودية )- أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، مساء الأحد، على التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات، بما يحفظ سيادته وتحقيق

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