وسط مخاوف من كورونا.. العراق يغلق معبراً حدودياً مع الكويت

2020/02/24 | 11:47

اخبار السعودية )- قال مدير ناحية منطقة صفوان العراقية، اليوم الاثنين، إن العراق أغلق معبر صفوان الحدودي مع الكويت أمام حركة المسافرين والتجارة، وذلك بطلب السلطات الكويتية.ولم يذكر المسؤول سبباً لذلك الإجراء، لكنه يأتي

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