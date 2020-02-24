برلمان العراق يحدد الخميس موعدا لمنح الثقة لحكومة علاوي

2020/02/24 | 13:51

اخبار السعودية )- نقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام عن رئاسة البرلمان تحديدها يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي.وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا إلى عقد اجتماع اليوم،

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