تعود لطالب إيراني.. العراق يعلن عن أول إصابة بكورونا

2020/02/24 | 13:51

اخبار السعودية )- أعلن العراق عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي تعود لطالب إيراني.وكان مدير ناحية منطقة صفوان العراقية، قال اليوم الاثنين، إن العراق أغلق معبر صفوان الحدودي مع الكويت أمام حركة المسافرين والتجارة،

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