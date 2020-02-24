العراق: تعطيل المدارس في محافظة النجف بسبب كورونا

2020/02/24 | 23:08

اخبار السعودية )- أفادت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين، أنه تم تعطيل المدارس في محافظة النجف بسبب كورونا.أعلنت السلطات العراقية في مدينة النجف جنوب بغداد، في وقت سابق الاثنين، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن

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