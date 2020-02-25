2020/02/25 | 09:27

اخبار السعودية )- كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي عما وصفه بـ"المخطط" لإفشال تمرير حكومته عن طريق دفع مبالغ باهظة للنواب.وأوضح علاوي في تغريدة على "تويتر" أن هناك مخططا لإفشال تمرير الحكومة بسبب عدم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: مخطط لإفشال تمرير الحكومة العراقية بالبرلمان) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: مخطط لإفشال تمرير الحكومة العراقية بالبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).