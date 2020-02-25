2020/02/25 | 14:04

اخبار السعودية )- بعد تلويحه بمظاهرات مليونية، علّق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وذلك إثر تأكيد وزارة الصحة العراقية على المواطنين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. الصدر يتراجع عن دعوته لمظاهرة مليونية) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. الصدر يتراجع عن دعوته لمظاهرة مليونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).