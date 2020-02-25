2020/02/26 | 00:53

اخبار السعودية )- قالت مصادر بالشرطة لرويترز إن قوات الأمن العراقية قتلت محتجا واحدا على الأقل في بغداد، الثلاثاء، وأصابت 24 آخرين.وأضافت المصادر أن الوفاة جاءت نتيجة إطلاق خرطوش من بندقية صيد.وقالت إن خمس إصابات نجمت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. قتلى وجرحى إثر تجدد الاشتباكات) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. قتلى وجرحى إثر تجدد الاشتباكات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).