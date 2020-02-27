2020/02/27 | 00:08

اخبار السعودية )- أدرجت الخارجية الأميركية، الأربعاء، قائد ميليشيا "حزب الله" في العراق أحمد الحمداوي على قائمة الإرهاب، وذلك ضمن خطتها الرامية لتكثيف الضغط على الجماعة.وفي مؤتمر صحافي لمساعدي وزيري الخزانة والخارجية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تضع قائد "حزب الله" العراقية على قائمة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا تضع قائد "حزب الله" العراقية على قائمة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).