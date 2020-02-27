2020/02/27 | 02:12

اخبار السعودية )- ارتبط اسمه بميلشيا وضعتها الولايات المتحدة الأميركية، على لائحة الإرهاب في يوليو/تموز الماضي، بسبب أنشطة قامت بها في العراق وسوريا، هو الأمين العام لميليشيا "كتائب حزب الله" في العراق أحمد الحميداوي،

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