2020/02/27 | 07:21

اخبار السعودية )- أدرجت الخارجية الأميركية، الأربعاء، قائد ميليشيا "حزب الله" في العراق، أحمد الحمداوي على قائمة الإرهاب، وذلك ضمن خطتها الرامية لتكثيف الضغط على الجماعة.وفي مؤتمر صحافي لمساعدي وزيري الخزانة والخارجية،

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