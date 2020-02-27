2020/02/27 | 07:52

اخبار السعودية )- تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، اختباراً صعباً الخميس أمام البرلمان الذي سيصوت عليها بجلسة علنيةفعلى الرغم من أن كتلة سائرون "التي يتزعمها التيار الصدري" أكدت الأربعاء دعمها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصير حكومة علاوي على المحك.. التشكيلة أمام البرلمان) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصير حكومة علاوي على المحك.. التشكيلة أمام البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).