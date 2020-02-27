سادس إصابة بكورونا في العراق.. شاب عائد من إيران

2020/02/27 | 09:25

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الصحة العراقية الخميس عن سادس حالة إصابة بفيروس كورونا وهي لشاب في بغداد عاد إلى البلاد من إيران.وأوضح سيف البدر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة أن الشاب يقبع في احدى المستشفيات في

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