تأجيل الثقة بحكومة علاوي.. والبصرة تحيي ساحات الاحتجاج

2020/02/27 | 14:03

اخبار السعودية )- خرج طلاب جامعة البصرة في العراق، الخميس، في مسيرة موحدة شملت مختلف الكليات أطلقوا عليها "مسيرة الإثبات"، مؤكدين استمرار دعم ساحات التظاهر.في الأثناء، أبلغت مصادر نيابية "العربية" بأن البرلمان العراقي

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