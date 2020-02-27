مصير حكومة علاوي على المحك.. إرجاء جلسة الثقة

2020/02/27 | 14:03

اخبار السعودية )- أفادت مصادر نيابية لـ"العربية" بأن البرلمان العراقي سيرجئ التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي إلى الأحد.وكان المقرر تصويت البرلمان العراقي، اليوم الخميس على حكومة علاوي بجلسة علنية.فعلى الرغم من أن

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