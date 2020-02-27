لا توافق على حكومة علاوي.. برلمان العراق يؤجل جلسته

2020/02/27 | 18:42

اخبار السعودية )- أجّل مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية التي كان يفترض عقدها الخميس للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، إلى السبت لعدم تحقق النصاب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء

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