شاهد.. عنصر أمن يهدد متظاهرين عراقيين بذبحهم

2020/02/29 | 08:19

اخبار السعودية )- تداول ناشطون عراقيون مقطع فيديو يظهر عنصرا من قوات الأمن وهو يهدد المتظاهرين بحركة تدل على ذبحهم، كما تداولوا مشاهد لحظة إصابة متظاهر في الخلاني بعد إطلاق قوات الشغب الرصاص الحي.وتشهد ساحة الخلاني وسط

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