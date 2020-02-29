ارتفاع الإصابات بكورونا.. 7 في لبنان و13 بالعراق

2020/02/29 | 20:24

اخبار السعودية )- ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت في كل من العراق ولبنان.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في

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