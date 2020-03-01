تعذيب وفيديوهات مهينة في العراق.. ناشطون يروون

2020/03/01 | 06:43

اخبار السعودية )- مازالت حملات الخطف والتصفيات الممنهجة لناشطين فالتظاهرات في العراق مستمرة منذ الرابع من نوفمبر الماضي، ولعل آخرها قبل أيام قليلة.كما أن ممارسات الترهيب والتهويل والضغط على ااعلاميين والمحامين

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