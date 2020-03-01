13 إصابة بكورونا.. الصحة العراقية تحذر من التجمّعات

2020/03/01 | 08:16

اخبار السعودية )- وجهت وزارة الصحة، الأحد، نداء إلى الشعب العراقي داعية إلى تطبيق إجراءات الحماية لمنع انتشار فيروس كورونا.ودعت إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات

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