ساحات بغداد تستعد لمليونية..  والصحة تحذر من التجمع

2020/03/01 | 08:16

اخبار السعودية )- تستعد ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم، لمليونية كانت قد دعت إليها سابقاً تنسيقيات التظاهر من أجل التأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم ورفضهم لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي.وبدأت أعداد من

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