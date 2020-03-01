برلمان العراق يرجئ جلسة التصويت على حكومة علاوي

2020/03/01 | 13:56

اخبار السعودية )- أرجأ مجلس النواب العراقي الأحد انعقاد جلسته الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية.يأتي هذا في وقت

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