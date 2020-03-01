حكومة علاوي أمام برلمان العراق.. اتفاق على منح الثقة

2020/03/01 | 14:58

اخبار السعودية )- بعد أن أرجأ مجلس النواب العراقي، الأحد، انعقاد جلسته الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، أفادت وكالة الأنباء العراقية، أنه تم الاتفاق

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