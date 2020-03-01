برلمان العراق يؤجل النظر بحكومة علاوي.. والاعتذار وارد

2020/03/01 | 17:02

اخبار السعودية )- أجّل مجلس النواب العراقي، الأحد، مجدداً جلسته الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني.وشدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي على أن يوم غد آخر مهلة

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