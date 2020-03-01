العراق.. 19 إصابة بكورونا وتعطيل الدوام في ميسان

2020/03/01 | 21:08

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الصحة العراقية اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 19 حالة.وأضافت الوزارة أن اثنين من المصابين الستة في بغداد، والأربعة الآخرين في

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