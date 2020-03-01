بنادق الصيد مجددا..قتيل وعشرات الإصابات باحتجاجات بغداد

2020/03/01 | 23:12

اخبار السعودية )- بعدما توافد آلاف المتظاهرين إلى وسط العاصمة العراقية بغداد، الأحد، استعداداً لمليونية الأول من مارس التي دعت إليها سابقاً تنسيقيات التظاهر، من أجل التأكيد على التمسك بمطالب الحراك، ورفض حكومة رئيس

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