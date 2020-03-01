علاوي يعتذر عن تشكيل حكومة العراق

2020/03/02 | 00:14

اخبار السعودية )- أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، الأحد، انسحابه من تشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد فشل مجلس النواب، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت.وفي تغريدات له نشرها عبر تويتر، أعلن

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