صالح يبدأ بمشاورات لاختيار بديل علاوي خلال 15 يوما

2020/03/02 | 00:45

اخبار السعودية )- أفادت وكالة الأنباء الرسمية العراقية، الأحد، أن الرئيس العراقي برهم صالح أعلن نيته البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لرئيس الحكومة المنسحب محمد توفيق علاوي خلال 15 يوما.

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