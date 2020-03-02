بالصور.. من هنا انطلقت الصواريخ على المنطقة الخضراء

2020/03/02 | 01:47

اخبار السعودية )- عثرت القوات الأمنية، الاثنين، على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد، بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي انسحابه من تشكيل الحكومة.وبحسب ما أكدته خلية الإعلام الأمني في

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