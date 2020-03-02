مجدداً.. صواريخ بالمنطقة الخضراء وانفجارات تهز بغداد

2020/03/02 | 05:55

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الاثنين، بأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة العراقية بغداد بعد انسحاب رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي من تشكيل الحكومة.وتحدثت مصادر أمنية عراقية عن سقوط صاروخين في محيط

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