صالح يبدأ مشاورات لاختيار بديل علاوي خلال 15 يوماً

2020/03/02 | 07:28

اخبار السعودية )- بعد انسحاب رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، الأحد، من تشكيل الحكومة، أفادت وكالة الأنباء الرسمية العراقية، أن الرئيس برهم صالح أعلن نيته البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لرئيس الحكومة

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