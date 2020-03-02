أزمة الحكومة في العراق.. عود على بدء

2020/03/02 | 07:59

اخبار السعودية )- عادت أزمة تشكيل الحكومة في العراق إلى نقطة الصفر مع اعتذار الرئيس المكلف مساء الأحد عن مهمة تشكيل الحكومة، إثر العقبات الجمة التي واجهها، والضغوط من قبل الكتل السياسية في البرلمان.ومجدداً يقتضي على

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